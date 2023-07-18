Erzurum'daki tarihi Rus kilisesi eski resimlerine bakılarak restore edildi

"KIYMETLİ BİR ESER"

Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haldun Özkan da tarihi yapının asıl adının Alexander Nevsky Kilisesi olduğunu anlattı.



Özkan, Rusların işgal ettikleri bölgelerde askerlerin, motivasyonlarını artırabilmek ve ibadet için kilise inşa ettiklerini, bu kilisenin de bu yönde inşa edildiğini aktardı.

Yapının kamber taşından yapıldığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:



“Son yıllarda ciddi manada kaderine terk edilmiş bir yapıydı. Turizme kazandırmak adına restorasyonları gerçekleştirildi. Bölgemizde o dönemin izlerini taşıyan az sayıdaki örneği temsil ediyor. O açıdan bir turizm potansiyeli, bir değeri taşıması bakımından da kıymetli bir eser. ‘Peç sistemi’ adı verilen merkezi ısıtma tertibatı kuruluyor. Bir odanın duvarı içerisine yerleştirilen sobanın oradan yakılarak, ısının borular içerisinden, odalardan dolaştırılarak ısıtıldığı bir tertibattır. Bunun dışında son derece sade ve basit işlevselliği ön planda olan bir yapıdır.”