Filyos Çayı nerede? İşte Filyos Çayı'nın bulunduğu il

Filyos Çayı veya Yenice Irmağı, Köroğlu Dağları, Bolu Dağları ve Ilgaz Dağlarından gelen çayların toplanıp, bir araya getirdiği çaydır. 228 kilometre uzanan çay, Zonguldak'ın Filyos beldesinde Karadeniz'e dökülür.
Filyos Çayı, çay boyunca birçok kola ayrılmaktadır. Bu nedenle birçok bölgede farklı adlarla anılmıştır. Çayın diğer adları; Yenice Nehri, Köroğlu Deresi, Ulu Su, Gerede Çayı, Melan Çayı, Akçay, Soğanlı Çayı vb. birçok isimleri vardır. Filyos Çayının başladığı kaynak, Köroğu Deresidir. Çay, Bolu'nun Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden, Ilgaz Dağlarından, Melan Vadisinden geçip, Kastamonu'ya girmektedir. Kastamonu'dan da Zonguldak'a gelen çay, Filyos beldesinde Karadeniz'e dökülür.
Genellikle ormanlık ve yağışı yeterli yörelerden geçen Filyos Çayının rejimi oldukça düzenlidir. Suları kış ve ilkbahar aylarında artıp yaz sonuna doğru azalır.
FİLYOS TERİMİNİN ANLAMI
“Filyos” sözcüğü kurucu Filibüs’ten alınmıştır.Filyos’un tarihi M.Ö. 1500 yıllarına kadar uzanmaktadır . Bu tarihte Gasgaslar’ın buralara geldiklei sanılmaktadır.Gasgaslar daha çok Kızılırmak kıvrımı içerisinde yerleştiler. Batı Karadeniz kıyılarına yerleşen Torların buralara geldikleri ve Kokonilerle Henetlerin de Filyos’a yerleştikleri bilinir.İranlıların istilasında Ereğli,Filyos,Amasra ve Kurcaşile gibi bölgelerde bağımsız birer şehir devletleri(Siteler) kurdukları görülür. Bundan sonra Filyos ve çevresinde Frigyalılar yerleştiler. İran Kralı Kros’un Lidya Krallığı’na son vermesi ile Filyos bölgeside İran’a daha sonra da Yunanlılara bağlandı.
Büyük İskender zamanındada Paflagonya’ya bağlandı.Rmalılar’la, Büyük Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrımasıyla Bizans İmparatorluğu’na Genevizliler’e Selçuklulara ve 1459 – 1460 yıllarında da Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlılar’a bağlandı. Tarihi eserlerin birçoğu roma,Bizans ve cenevzililer’e aittir.hisarönü’nde büyük bir mağara ve denize doğru uzanmış kale,bunlardan başka çeşitli tarihi kalıntı izleri vardır. Tarihi Truva Savaşı için vahşi katırların Filyos’tan henetler tarafından getirildiğini Homeros yazar. Kara,deniz ve demir yollarının birleştiği noktada kurulmuş olan Çaycuma ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hisarönü ‘ nün nüfusu 5776 dır.