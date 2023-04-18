Filyos Çayı nerede? İşte Filyos Çayı'nın bulunduğu il

FİLYOS TERİMİNİN ANLAMI

“Filyos” sözcüğü kurucu Filibüs’ten alınmıştır.Filyos’un tarihi M.Ö. 1500 yıllarına kadar uzanmaktadır . Bu tarihte Gasgaslar’ın buralara geldiklei sanılmaktadır.Gasgaslar daha çok Kızılırmak kıvrımı içerisinde yerleştiler. Batı Karadeniz kıyılarına yerleşen Torların buralara geldikleri ve Kokonilerle Henetlerin de Filyos’a yerleştikleri bilinir.İranlıların istilasında Ereğli,Filyos,Amasra ve Kurcaşile gibi bölgelerde bağımsız birer şehir devletleri(Siteler) kurdukları görülür. Bundan sonra Filyos ve çevresinde Frigyalılar yerleştiler. İran Kralı Kros’un Lidya Krallığı’na son vermesi ile Filyos bölgeside İran’a daha sonra da Yunanlılara bağlandı.

Büyük İskender zamanındada Paflagonya’ya bağlandı.Rmalılar’la, Büyük Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrımasıyla Bizans İmparatorluğu’na Genevizliler’e Selçuklulara ve 1459 – 1460 yıllarında da Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlılar’a bağlandı. Tarihi eserlerin birçoğu roma,Bizans ve cenevzililer’e aittir.hisarönü’nde büyük bir mağara ve denize doğru uzanmış kale,bunlardan başka çeşitli tarihi kalıntı izleri vardır. Tarihi Truva Savaşı için vahşi katırların Filyos’tan henetler tarafından getirildiğini Homeros yazar. Kara,deniz ve demir yollarının birleştiği noktada kurulmuş olan Çaycuma ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hisarönü ‘ nün nüfusu 5776 dır.