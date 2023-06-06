Fotoğraf tutkunları Van Gölü kıyılarındaki gelincik tarlalarını görüntüledi

Bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını anlatan Aşçıoğlu, "Bunu kaçırmak istemedik. Kırmızı gelinciklerle Van Gölü'nün mavisi çok güzel uyum içindeydi. Biz de güzel fotoğraflar elde ettik, çok güzel vakit geçirdik. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi" dedi.