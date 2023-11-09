Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri

Sonbahar renklerine bürünen ormanlar, Uçmakdere yolunu kullanan sürücülere de keyifli yolculuk sunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.



Sonbaharın güzelliğinin Tekirdağ'da yaşanmaya devam ettiğini belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü görmek isteyenleri daha çok kente çekiyor. Bizde daha çok yaprağını döken ağaçların olduğu ormanlar bulunduğu için sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü yakından görmek mümkün. Ormanlarımızdaki yürüyüş rotalarında yürümek insanlara rahatlık veriyor. O yüzden özellikle hafta sonlarında insanlar kente akın ediyor." diye konuştu. Hacıoğlu, kente gelenlerin bölgenin gastronomisinden de faydalandığını aktararak, Tekirdağ'ın her mevsim insanları bölgeye çekmeye devam ettiğini dile getirdi.

