GastroANTEP Kültür Yolu Festivali 16 Eylül'de başlıyor

"YEMEK ARACILIĞIYLA GAZİANTEP'İ DÜNYAYA TANITIYORUZ"



Özkanlı, festivallerin kentler için önemli olduğunu söyledi. Festivallerin şehre ekonomik katkısının da bulunduğunu dile getiren Özkanlı, şunları kaydetti:



"Şefler, ulaştığı yerlerde ve iletişim sağladığı tüm networklerde buranın tanıtımını yapmış oluyor. Bundan daha hızlı tanıtım düşünülemez. Turizm açısından büyük getirisi var. Turizmin yanında kültürümüzün aktarımı açısından önem taşıyor. Böylece biz sadece yemekle değil de kültürümüzle de nasıl bir olguda olduğumuzu dünyaya tanıtmış oluyoruz. Yemek de bir araç aslında, yemeğin olmadığı bir zaman dilimi yok. İnsanın beslenmesi kaçınılmaz ve zorunluluk olduğuna göre bu beslenmeyle birlikte yemek de bir ritüel haline geliyor. Yemek aracılığıyla Gaziantep'i dünyaya tanıtıyoruz."



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay da festivallerin kentin tanıtımında en önemli etken olduğunu belirtti. Gaziantep'in mutfağının önemli yerlerde olduğuna değinen Olcay, "Şehrimize çok önemli Michelin yıldızlı şefler gelecek. Onlar ülkelerine ait geleneksel yemeklerini yapacak. Michelin yıldızlı şeflerimiz özel prezantasyonlarını Gaziantep halkına sunacak. Bu, tüm dünyada ses getirecek. Bu tür şeflerin bir coğrafyada, bir şehirde profesyonel bir festivalle bir araya gelmesi hem ülkemiz için hem de ülkemizin dünyada tanınması için kilometre taşlarıdır." ifadelerini kullandı.