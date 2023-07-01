Göbeklitepe UNESCO ile ününe ün kattı

"GÖBEKLİTEPE'DE HER GEÇEN GÜN YOĞUNLUK ARTIYOR"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban ise Göbeklitepe'nin başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu ve Türkiye turizmi için adeta bir lokomotif görevi gördüğünü söyledi.



Göbeklitepe için kente gelen insanların bölge illerini de ziyaret ettiğini vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:



"Dünyada ve Türkiye'de insanlar gezi rotalarını çıkarırken, tatil planlarını özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ni görme üzerine yapıyor. Göbeklitepe kesinlikle son yıllarda mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde ve birçok insan da buradaki yerleri gezme planı yapıyor. O bakımdan Göbeklitepe'de her geçen gün yoğunluk artıyor ve insanların ilgisini çekiyor. Eskiden bahar, sonbahar diye bir turizm ayrımı vardı. Göbeklitepe ile çok şükür bunu da aştık. Artık neredeyse yılın 12 ayı insanlar Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı, bölgemizi ve Türkiye'yi gezmeye geliyorlar."



"DÜNYANIN EN ESKİ KÜLT MERKEZİ"

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ da Göbeklitepe'nin 1963 yılında keşfedildiğini hatırlatarak, bu çalışmaların ardından bölgenin neolotik bir alan olduğunun belirlendiğini söyledi.



O günden bu yana kazıların halen devam ettiğini belirten Uludağ, "Burası kült merkezi. Dünyanın en eski kült merkezi olarak tanımlayabiliriz. Son yıllarda yapılan kazılarla birlikte burada yerleşik yerleşik hayat ve bununla birlikte bölgede inanç merkezleri de inşa edilmiş, bunu söyleyebiliriz. Dünyada neolitik döneme ait cevaplanmayan soruların bu kazılarla cevaplanacağını düşünüyoruz. O yüzden kazıları büyük bir titizlikle de yürütüyoruz" diye konuştu.



Şu anda Göbeklitepe'nin dünyadan çok büyük bir ilgi gördüğüne işaret eden Uludağ, şunları kaydetti:



"Özellikle 2018 yılında UNESCO dünya mirası kabul edilmesi, 2019 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte her geçen yıl Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayıları artıyor. Dünyadaki bilinirliliği arttı. Göbeklitepe ile uluslararası alanda yayınlar yapıldı, tanıtımlar gerçekleşti. Şu an Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi haline geldiğini söyleyebiliriz."