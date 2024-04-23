Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Ali Kırkan, AA muhabirine, ilk kez gördüğü Göbeklitepe'yi çok beğendiğini söyledi. Ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Kırkan, "Daha önceleri de Şanlıurfa'ya geldim ama en güzeli bu ziyaretim oldu çünkü böyle bir yeri görmek herkese nasip olmuyor." diye konuştu.

