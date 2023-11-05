Hatay'da depremde yerle bir olan tarihi cami yeniden ayağa kaldırılacak

Antakya Ulu Cami'nin, Hatay'ın en eski ve en büyük camisi olduğu bilgisini veren Masatlı, şöyle devam etti:



"Cami, 6 Şubat'ta tamamen yıkıldı. Antakya Ulu Cami, kadınlar namazgahı, şadırvan, medrese odaları, imarethane, türbe, hazire (çevresi parmaklıklarla çevrili mezar yeri) ve cami etrafını çevreleyen dükkanlardan oluşan bir külliye şeklinde inşa edilmiştir. Caminin deprem öncesi uygulama projeleri mevcut olup, rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanmıştır. İlk etapta enkaz kaldırma, ayıklama, temizleme ve belgeleme çalışmaları devam eden caminin, zemin sağlamlaştırma, depreme dayanıklı statik hesaplara dayalı rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanarak aslına uygun bir şekilde inşa edilecektir."



Masatlı, caminin yeniden inşasının 2,5 yıl kadar bir sürede gerçekleştirileceğini dile getirdi.

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