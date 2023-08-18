Hoynat Adası turistlerin ilgi odağı oldu

Bölgede yapılan çalışmalarda, adanın karşısında seyir terası ve kumsala inilen ahşap basamaklar yapıldı. Ayrıca oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbün yer alıyor. Buradan ücretsiz bir şekilde ada ziyaret ediliyor.

Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle ‘Önemli Kuş Alanı’ olarak belirlendi.



Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Turistler, adayı uzaktan dürbünle gözleyerek fotoğraf çekiyor.