Isparta'da 2. Lavanta Festivali başladı

Kuyucak köyünde 5 bin 550 dekar alanda lavanta tarımı yapıldığını belirten Vali Baruş “ Kuyucak köyümüzde ağırlıklı olmak üzere bu bölgede önemli miktarda lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Şu andaki tespitlerimize göre sadece Keçiborlu’da 5 bin 550 dekar lavanta tarımı yapılan arazi var. Lavanta sadece bizim için bir çiçek değil, lavanta aynı zamanda bizim turizm elçimiz. Lavanta tarımsal açıdan önemli gelir sağlayan bir bitki” şeklinde konuştu.

Vali Baruş, Birleşmiş Milletler Turizm örgütünün Lavanta kokulu Kuyucak köyünü Turizm köyü listesine aldıklarını belirterek “ Eylül ayında sonuçlanacak olan Turizm köyü listesinde ilk 8 köy arasında Lavanta kokulu köyün olması büyük gurur verici. Sonuçlar açıklandıktan sonra Kuyucak köyünün çok büyük faydası olacağını düşüyoruz” şeklinde konuştu.