İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı 10 yılda yüzde 66 arttı

İstanbul'u geçtiğimiz yıl ziyaret eden turist sayısı açıklandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti 2013 yılında 10 milyon 474 bin 867 yabancı turist ziyaret ederken, geçen sene sayı 17 milyon 370 bin 30 olarak kayıtlara geçti. Böylece kente gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 66 arttı.



İstanbul'a 2014 yılında 11 milyon 842 bin 983, 2015'te 12 milyon 414 bin 677, 2016'da 9 milyon 203 bin 987, 2017'de 10 milyon 840 bin 595, 2018'de 13 milyon 432 bin 990, 2019'da 14 milyon 906 bin 663, 2020'de 5 milyon 1981, 2021'de 9 milyon 25 bin 4, 2022'de ise 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist geldi.



"İSTANBUL, DÜNYA TURİZMİNİN EN ÇEKİCİ DESTİNASYONLARDAN BİRİ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, İstanbul'un, benzersiz zenginlikteki tarihi ve kültürel mirası, canlı ticari hayatı, hareketli şehir yaşamı ve gastronomisiyle turizm açısından dünyanın en çekici destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.



Zenginliğinin kente gelen turist sayısını her geçen yıl artırdığını belirten Bağlıkaya, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti. Bağlıkaya, 2023'teki turist sayısının 17,5 milyona yaklaştığına dikkati çekerek, "Bir önceki yıla göre İstanbul'a gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 8,5'lik artış yaşandı. 2023 yılını yükselişle kapatmak sektör acısından çok önemli bir gelişme." dedi.



Firuz Bağlıkaya, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları sayesinde kentin uluslararası turizm hareketleri için çok önemli bir bağlantı noktası olduğunu, marka değeri yükselen bir eğilim içerisinde yer aldığını kaydetti.