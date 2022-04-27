İzmir'e Avrupa'dan prestijli ödül

Haberler 27.04.2022 - 16:45
1995 yılında bu yana Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), her yıl ‘Avrupa idealini destekleyen en faal’ şehri seçiyor ve seçilen şehrin başarısı bir ödülle taçlandırılıyor. Avrupa’da yaşayan bütün vatandaşlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi açısından oldukça önemli görülen bu ödül kapsamında özel bir madalya ve kupaya ek olarak seçilen şehirden şanslı bir genç, Avrupa kurumlarında burslu eğitim hakkı da elde ediyor. Bu ödülle birlikte seçilen kentin uluslararası görünürlüğü artarken, diğer belediyelerle olan iletişimi de güçleniyor.
Webtekno'nun haberine göre, Avrupa sınırları arasında yer alan şehirlere verilen en prestijli ödüllerden biri olan bu söz konusu ödülün bu yılki sahibi Türkiye’den oldu. AKPM, 2022 Avrupa Ödülü için bu yıl boyozu ve bombasıyla ünlü İzmir’i seçti.
İzmir, 15 Ocak’ta Avrupa ödülü için adaylık başvurusunda bulunmuş, başvurunun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde geliştirdiği yerel yönetim anlayışı ve hizmetleriyle, aynı zamanda her alanda derinleştirdiği uluslararası inisiyatif ve faaliyetleriyle bu ödülü almayı hak ediyor” demişti. Nisan ayının başında ise İzmir’in ilk beşe kalan finalistlerden biri olduğu bildirilmişti.
Bugünse İzmir’in listedeki diğer adayları geride bırakaraj, AKPM tarafından Avrupa Ödülü’ne layık görüldüğü duyuruldu. İzmir ile birlikte son beşe kalan şehirler arasında Almanya’dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya’dan Palanga, Polonya’dan Boleslawiec ve Ukrayna’dan Ternopil yer alıyordu.
Congratulations to İzmir in Turkey 🇹🇷, which has just been awarded the 2022 Europe Prize! 🇪🇺— PACE (@PACE_News) April 26, 2022
The @CoE Prize goes to the town - chosen from a shortlist of six - which is judged to be the most active in promoting the European ideal.
More on the win...https://t.co/YciNXPAbws pic.twitter.com/9knhJL7WW0
AKPM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022 Avrupa Ödülü'nü yeni kazanan Türkiye'nin İzmir şehrini tebrik ederiz. Bu ödül, altı kişilik kısa bir listeden seçilen, Avrupa idealini teşvik etmede en aktif olduğu düşünülen şehre gidiyor" denildi.