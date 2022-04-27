İzmir'e Avrupa'dan prestijli ödül

1995 yılında bu yana Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), her yıl ‘Avrupa idealini destekleyen en faal’ şehri seçiyor ve seçilen şehrin başarısı bir ödülle taçlandırılıyor. Avrupa’da yaşayan bütün vatandaşlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi açısından oldukça önemli görülen bu ödül kapsamında özel bir madalya ve kupaya ek olarak seçilen şehirden şanslı bir genç, Avrupa kurumlarında burslu eğitim hakkı da elde ediyor. Bu ödülle birlikte seçilen kentin uluslararası görünürlüğü artarken, diğer belediyelerle olan iletişimi de güçleniyor.



Webtekno'nun haberine göre, Avrupa sınırları arasında yer alan şehirlere verilen en prestijli ödüllerden biri olan bu söz konusu ödülün bu yılki sahibi Türkiye’den oldu. AKPM, 2022 Avrupa Ödülü için bu yıl boyozu ve bombasıyla ünlü İzmir’i seçti.