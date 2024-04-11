Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu

Sabah erken saatlerden itibaren başlayan sıcak hava balon turları, ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi turistler bayram tatilinde yapıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi mekanları da geziyor.

Hindistan'dan gelen turistler, bölgenin huzurlu olduğunu ve çok beğendiklerini belirterek, hem doğası hem insanlarının mükemmel olduklarını söyledi.

