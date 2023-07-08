Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki peri bacaları turizme kazandırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 28 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesindeki vadide bulunan "peri bacaları" ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması için çalışma başlatıldı.
Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, ilçede turizmi 12 aya yayma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bölgenin gezi alanlarının yeniden belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Taş, "Bu anlamda Karakurt bölgesinde bulunan peri bacalarının turizme dahil olması için çalışmalarımız sürüyor. Sarıkamış, doğasıyla, güzellikleriyle zaten misafirlerimizin bildiği bir destinasyon. Bu tür güzellikleri ortaya çıkarmak için kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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