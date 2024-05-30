Kızıldeniz'in en iyi dalış noktası: Şarm El Şeyh

Tüplü dalış için ideal bir destinasyon olan Şarm El Şeyh'de profesyonel dalış merkezleri ve eğitmenler, deneyimli dalgıçlardan acemi seviyesindekilere kadar herkesin güvenli bir şekilde dalış yapmasını sağlıyor.

Şarm El Şeyh, her seviyeden dalgıç için uygun dalış noktalarına sahip. Acemi dalgıçlar için sığ sularda güvenli eğitim alanları bulunurken, deneyimli dalgıçlar için daha derin dalış noktaları mevcut.

