"Köyden İndim Şehire" filminin bir bölümünün de çekildiği bina yeniden ilgi görüyor

Herkesin bu sitede oturmak istediğini vurgulayan Saraç, "Daha önce birçok ünlü burada oturmuş, hala oturuyor. Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, paşalar genelde ve filmler de çekilmiş. Burada iki meclis başkanımız da oturmuş. Suna Kan geçenlerde rahmetli oldu; dünyaca ünlü olan keman virtüözümüz burada oturdu. İşte onun için dedik ki değil Ankara'da, Türkiye'de eşi olmayan bir bina" diye konuştu.



Yeşiltepe blokları sakinlerinden Mahir Barış da yaklaşık 60 senedir bu sitede yaşadığını söyledi.

Sitenin inşa edildiği dönemde, alanda tek bir ağacın olmadığını belirten Barış, "Burası daha çok mebuslar için yapılmış. Amerikalıların o zaman Ankara'da pek kalacak yerleri yok. Her blokta en az 10-15 Amerikalı aile kalırdı. Özel bir yapısı vardır. Öyle bir şekilde konumlandırılmış, yerleştirilmiş ki her daire günün bir saati güneş alır" ifadelerini kullandı. Barış, askere gittiği dönemde sitede iki filmin çekildiğini söyleyerek "Burası zamanında üst düzey insanlar için yapılmıştı. O zaman kapıda güvenlik görevlileri falan da olurdu. Amerikalılar da vardı, onlarla basketbol, voleybol oynardık" dedi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun