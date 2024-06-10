Kültepe Ören Yeri'nde 76'ncı yıl kazı çalışmaları başladı

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde, yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. 1948 yılından bu yana ören yerinde devam eden kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, Kültepe'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerin biri haline getiriyor. Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, 76'ncı yılında kazı çalışmaları başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni kazı çalışması sezonunun başlangıcında Kültepe Ören Yeri'ni ziyaret ederek kazma ve fırçayla kazı çalışması yaptı.
Kültepe kazı çalışmaları sezonu başlangıcında konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımızla değişik kazılarla ilgili iş birliğimiz devam ediyor. Bunlardan yine en önemlilerinden biri UNESCO'nun listesine girmiş olan Kültepe kazıları. Bu bölgedeki 75 yıldır yapılan çalışmalar, yine dönem itibarıyla devam ediyor. İnşallah buradan çıkan hem ülkemizde hem yurt dışında olan ürünleri temin etmek suretiyle müzemizde sergilenmesini sağlayacağız. Ticaretin, ekonominin, sosyal içerikli çalışmaların, yasalarının yazıldığı dönemleri, insanlık tarihine kazandıracağız. Bu mirasımıza da sahip çıkma yönünde irade göstereceğiz. Emeği geçenlere, başta Fikri Hocam olmak üzere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kültür Bakanlığımızın burada vermiş olduğu fırsata ve tabii ki desteğe de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.
"GÜNÜMÜZDEN 5 BİN YIL ÖNCESİNE TARİHLENEN SARAY YAPILARI VAR"
Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise 75 yıldır devam eden Kültepe kazılarının 76'ncı yılına başladıklarını söyleyerek, "Kültepe kazılarının 76'ncı sezonuna geldik. Bu sene kazılara başlamış durumdayız ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanıyorum, yine yıl sonuna kadar buradayız. Yaptığımız çalışmalar aslında Kayseri'nin değil, tüm Anadolu'nun değil, tüm Yakın Doğu'nun, Orta Doğu'nun tarihine ışık tutan kazılar. Bizim bu yılki hedefimizde yine, arkamızda gördüğümüz büyük anıtsal saray yapıları var. Yani günümüzden 5 bin yıl öncesine tarihlenen saray yapıları var. Onları araştırmak ve bu araştırma sırasında tabii ki daha erken tabakalara da gitmeyi planlıyoruz. Yani Kültepe'nin ve Kayseri'nin tarihini daha erkene çekmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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