Kültür turizmin yeni rotası Ardahan’da turizm hareketliliği

Ardahan’ın doğal, kültürel ve sosyal turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla, yapılan tanıtım programları meyvesini vermeye başladı. Yapılan ilk gezi turuna 20 kişilik turist kafilesi katıldı.

İlk tur kafilesini Çıldır gölünde karşılayan Ardahan Kültür Turizm il müdürü Uğur Dede, ilk defa trenden direkt tur almaya başladıklarını söyledi. Dede, ''Kış sezonumuz bereketli geçeceğe benziyor. İlk defa trenden direkt tur alıyoruz. Bugün misafirlerimizi karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çıldır Gölü bizim birinci destinasyonumuz. Şu an itibariyle göl buz tutmaya başladı. Bir hafta içerisinde de atlı kızaklar buz üstüne çıkarak faaliyetlerini yürütebilecek. Gölün tamamen donmasıyla eskimo usulü balık avı, buz pateni, kar motorları ve diğer faaliyetler rahatlıkla yapılabilecek. Dolu dolu bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.