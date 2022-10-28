Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Ancak şubat sonunda Karadeniz'deki çatışma ortamıyla biraz moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik" dedi.



İlk revizyonu 28 Temmuz'da yaptıklarını ve hedefleri 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettiklerini dile getiren Ersoy, "Yıl sonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yıl sonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"REKOR KIRDIĞIMIZ YILA ÇOK YAKIN"



Mehmet Nuri Ersoy, gelişmelerin yıl sonu hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Çok başarılı bir ekim ayı geçti. Son haftasına doğru giriyoruz. Bana bütün havalimanlarından, bütün kapılardan gecelik rapor geliyor. Muhtemelen 2019 rakamlarıyla başa baş veya biraz üstünde kapatacağız. 2019 yılı biliyorsunuz bizim rekor sayıda turist ağırladığımız yıldı. Pandemi ve Karadeniz'deki çatışma ortamına rağmen aslında sürecin ne kadar iyi yönetildiğini, verilerin rekor kırdığımız yıla çok yaklaştığını burada net bir şekilde görüyoruz."

"TOPLAM 21 BİN 83'E ULAŞTIK"



Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin niteliklerini arttırdıklarını belirterek, "Kanunda yapılan değişiklikle bütün konaklama tesislerine, belediye ve bakanlık belgeli olma şartı getirildi. Niteliği arttırmak istiyorsanız tesislerinize bir standart getirmeniz ve bu standardı çok iyi denetlemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Toplam 21 bin 83 tesiste 918 bin 91 oda ve yaklaşık 1.9 milyon yatak sayısı bulunduğu aktaran Ersoy, "Biz bu çalışmayı yapmadan önce Türkiye'de yaklaşık 5 bin tane bakanlık belgeli, 7 bin de belediye belgeli tesis olduğu ileri sürülüyordu. Toplam 21 bin 83'e ulaştık. Beş artı yedi, 12 bin olarak iddia edilen rakam, üç dört ay içinde 21 bin 83'e çıktı. Bu rakamların içinde günübirlik tesisler yok" dedi.



Mehmet Nuri Ersoy, 2020'de TGA ile Michelin arasında iş birliği başladığını, bir sene sonra rehberin İstanbul'da saha ziyaretleri yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Michelin ziyaret müfettişlerini göndererek restoranları tespit etmeye başladı. Bunun sonucunda toplam 53 restoran takibe değer görüldü. Bir restoran 2 yıldız, 4 restoran tek yıldız, biri de yeşil yıldız aldı. 10 restoran budget dediğimiz bütçeli restoranlar arasında yer aldı. 38 tane restorana da tavsiye verdiler."

"FESTİVALLERLE VATANDAŞIMIZIN KÜLTÜRE KOLAY ERİŞİMİNİ HEDEFLİYORUZ"



Türkiye'nin turizm tanıtımını geliştirmek için Türkiye'yi Kültür Yolu Festivalleriyle tanıştırdıklarının altını çizen Ersoy, bu sene 5 şehirde 7 festival yapıldığını, 362 mekanda gerçekleşen 4 binden fazla etkinlikkte 20 binden fazla sanatçının yer aldığını, 33 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını dile getirdi.



Bakan Ersoy, gelecek yıl Adana, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere, her yıl 5 şehrin festivale ekleneceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öncelikli olarak vatandaşımızın kültüre kolay ve yoğun erişimini festivallerle hedefliyoruz. Aynı zamanda kültür ve sanat etkinlikleri sayesinde sanatçımıza destek oluyoruz ama her şeyden önemlisi, bu festivallerle destinasyonun tanıtımını, başta Türkiye ve dünyada bilinirliğini artırıyoruz. Bu bize turizm geliri olarak dönüyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını tekrar kültür ve sanata aktarıyoruz. Böyle bir ekosistem oluşturduk."



Türkiye'nin sürdürülebilir turizm yaklaşımına da değinen Ersoy, "Bu aslında geleceğin turizmi. Siz gelecekte sayılarınızı yükseltmek, gelirinizi artırmak, fizibil yatırımlar yapmak istiyorsanız işte bu kurallara uymanız gerekiyor" dedi.

