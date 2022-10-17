Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da, 2022 yılı turizm verilerindeki artış sürüyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 12 milyon 42 bin 468 oldu.

Bu yılın turizm verileri, geçen yılın 1 Ocak-16 Ekim dönemine göre yüzde 51 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde kente 7 milyon 975 bin 643 turist geldi. 2022 verileri, önceki 2 yılın aynı döneminin toplamını geride bıraktı.

Ekim ayı verileri de dikkat çekti. 2021 yılının 1-16 Ekim tarihleri arasında 959 bin 359 kişi, kenti ziyaret etmişti.

Bu sayı, 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 15 bin 375 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre artış oranı ise yüzde 6 oldu.