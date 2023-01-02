Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2023'ün ilk turistik yolcu gemisi yanaştı.

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi

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Ege Port 'na dün sabah saatlerinde yanaşan Norveç bandıralı 228 metre uzunluğundaki yolcu gemisi "Viking Sky"den çoğunluğu İngiltere ve ABD vatandaşı 841 yolcu indi.

Turistlerin önemli bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile ören yerlerine gitti. Bir kısım yolcu ise çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, dün de 2022'nin son gemisi olarak Norveç bayraklı Viking Venus'u ağırladıklarını söyledi.

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi - 1

Türkiye'ye gelen kruvaziyer sayısının 2023'te artacağını öngördüklerini belirten Güngör, "Özellikle Kuşadası için ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2023 yılında önemli bir aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak" dedi.

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