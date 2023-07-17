Lavanta festivaline ilk üç günde 100 bin ziyaretçi

Festivalin başladığı 14 Temmuz’dan itibaren köy girişinde kurulan plaka tanıma sisteminden aldıkları veriye göre köye 14 bin 500 araç girişi olduğunu belirterek, “Binek araçların her birinde 4’er kişi ve her tur otobüsünde de ortalama 25 kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist köyümüzü ziyaret etti diyebiliriz. Herkesi mor tarlalarımızı görmeye bekliyoruz” diye konuştu.

"EŞSİZ BİR DOĞAYA SAHİP" Antalya sıcağından bunaldığından lavanta bahçelerine gelen Emin Yalırgan, “Doğası ve serinliği insanı kendisine çekiyor. Eşsiz bir doğaya sahip” dedi.



İbrahim Yalırgan da doğanın muhteşemliği ve lavantaların kokusuna bayıldığını ifade etti.