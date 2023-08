Lübnan'daki büyük patlamada yıkılan turistik ve tarihi bölgeler yeniden ayağa kalktı

LİMANIN SİMGESİ "MAVİ EV" YENİDEN AÇILDI

Yeniden ayağa kaldırılan yapılar arasında Mar Mikail'deki ünlü "Mavi Ev" de bulunuyor.



Patlamada 3 kemerli pencereleri tamamen yıkılan ve içi harabeye dönen Mavi Ev, Beyrut Miras Girişim Derneği ve Londra merkezli "The Honor Frost Foundation" tarafından restore edilerek Mart 2023'te yeniden açıldı.



Liman bölgesinin simgesi olan ev, şu an bir sanat galerisi olarak hizmet veriyor.



Adli soruşturma nedeniyle limandaki enkaz olduğu gibi yerinde kalsa da Mavi Ev'in yeniden inşası "ümidin simgesi" olarak bölgeden geçenlere ilham veriyor.



"ÜMİT OLMASAYDI KİMSE AYAĞA KALKAMAZDI"

Cemeyza Caddesi'nde gümüş takı ürünleri satan Sarkis Emrezyan, patlamanın büyük zarar verdiği bölge esnafından biri. Emrezyan, patlamada tamamen yıkılan dükkanını kendi imkanlarıyla baştan sona onararak yeniden açmış.



Emrezyan, "Lübnanlılar olarak her yıl yeni bir yıkım ve olayın başımıza gelmesine alıştık. Ancak ülkemiz için yeniden ayağa kalkabiliyoruz" dedi.



Tüm zorluklara rağmen her zaman umudunu koruduğunu belirten Emrezyan, "İnsanlar Lübnan'ı ve kentini sevdiği için tek başına da olsa ayakları üzerinde durmak istiyor. Patlama ve olaylara rağmen halkımız yeniliği ve yeniden başlamayı seviyor. Elbette bunun arkasında da ümit var. Ümit olmasaydı kimse ayağa kalkamazdı" diye konuştu.



Patlamadan sonra turist sayısında 3 yıl önce büyük düşüş olduğunu aktaran Emrezyan, şöyle devam etti:



"Ardından 1 yıl sonra biraz artış yaşandı. Şimdi patlamanın 3. yıl dönümü ve turist sayısında ciddi artış var. Her yıl giderek artıyor. Gelecek yıl turist sayısının daha çok artmasını temenni ediyorum."