Muğla 3 milyon turist hedefine yaklaştı

Son yıllarda kentte turizmin daha çok geliştiğini, bu anlamda kültürün yanı sıra spor turizmine ağırlık verildiğini anlatan Akbıyık, "Muğla, ilçeleriyle birlikte turizm sektörünün çok ileride olduğu bir il. Her yönüyle turizmin daha iyi olması için çalışıyoruz. Bugüne kadar bölgemize gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 977 bin 427. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükseliş var ve yıl sonuna kadar 3 milyonu geçeceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Vali Akbıyık, kente en fazla İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda ve Polonya'dan ziyaretçi geldiğini kaydetti. Bölgeye halen hava yolu ve deniz gümrük kapılarından turist girişlerinin sürdüğünü vurgulayan Akbıyık, yıl sonu itibarıyla, geçen sene Muğla'ya gelen turist sayısını geçeceklerini dile getirdi. Turizm sektörü işletmecileri ve acentelerle gelecek yıl yapılacak programlar için çalışma yürütmeye başladıklarına işaret eden Akbıyık, bölgede turizmin 12 aya yayılması için de gerekli adımları attıklarını belirtti.

Muğla'nın tarihi ve kültürel değerleriyle de ön planda olduğunu ve her yıl yüzlerce yabancı ziyaretçinin antik kentleri gezdiğini vurgulayan Akbıyık, kentteki hemen hemen tüm ilçelerde kazı çalışması yürütüldüğünü ifade etti. İlde 6 bin yıl öncesi medeniyetlerin izlerini gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Akbıyık, "Kazı çalışmalarında medeniyetlere ait bu izlerin yer üstüne çıkması, sergilenmesiyle turizmi canlandıracağız. Bölgede yamaç paraşütü, rüzgar sörfü, rafting, kano gibi spor faaliyetleri de yapılıyor. Bunların geliştirilmesiyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı daha da artacak." dedi.

"BEKLENTİLERİMİZİN DE ÜZERİNDE BİR TURİZM SEZONU GEÇİRİYORUZ"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise beklentilerinin üzerinde bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi. Dalaman Havalimanı dış hatlar terminaline inen yabancı yolcu sayısının eylül sonu itibarıyla 1 milyon 575 bin olduğuna, Muğla'ya gelen turist sayısının ise 3 milyona yaklaştığına işaret eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Turizmde yapılan tanıtım çalışmalarının geri dönüşlerinden memnuniyet duyuyoruz. 2024 yılı için tanıtım programımıza da aynı şekilde yabancı pazara ağırlık vererek devam edeceğiz. Kasımda Londra'da gerçekleşecek WTM İngiltere Turizm Fuarı ile başlayıp, Polonya, Danimarka ve Almanya'da düzenlenecek turizm fuarlarında yer alacağız. Hedefimiz 2024 yılında turizmde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek."

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da esnafın 2023'te, turizm konusunda çok mutlu olduğunu kaydetti.

Tanıtım çalışmalarının da etkisiyle turist sayısında artış yaşandığını belirten Ayyıldız, bölgede turizm sezonunun da uzadığını, kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacaklarını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

