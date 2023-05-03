Muş Ovası ilkbaharda kırmızıya büründü

Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesinin soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacak. Söz konusu cezadan ötürü, ziyaretçiler lalelere dokunmaya bile çekiniyor.