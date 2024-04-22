Muş Ovası kırmızıya büründü

Ovada açan ve endemik bir tür olan lalelerin kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:



"Her yıl farklı illerden birçok kişi bu güzelliği görmek için şehrimizi ziyaret ediyor. Şehrimize gelen misafirlerimizin Muş Lalesi'nin korunması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Karlar eridikten sonra güzel bir görüntü oluşturan ve ovamızı süsleyen lalelerin kısa bir ömrü var. Biz de gelip bu görsel şöleni görüntülemeye çalışıyoruz."

Karakuyu köyü sakinlerinden Yusuf Turunç ise "Laleleri görmek için insanlar köyümüze geliyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Gelen misafirlerden ricamız laleleri koparmasınlar. Köyümüzdeki araziler adeta kırmızı örtüyle kaplanmış durumda" dedi.