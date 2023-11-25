Nakş-i Cihan Meydanı asırlardır ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

BURASI İSFAHANLILARIN GÖZÜNDE "DÜNYANIN KALBİ"

Nakş-i Cihan Meydanı’nı anlatan turizm uzmanı Muhammed Cafer Şahsevendi, buranın İsfahanlıların gözünde "dünyanın kalbi" olarak görüldüğünü söyledi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin meydanı ziyaret ettiğini belirten Şahsevendi, büyüklüğü ve dört tarafının tarihi eserlerle çevrili olmasının ziyaretçi sayısının fazlalığında etkili olduğunu ifade etti.



Şahsevendi, "Meydanda birçok tarihi binamız var. Birinci Şah Abbas döneminde inşa edilen Ali Kapu Sarayı, hemen karşısında yapımı 17 yıl süren Şeyh Lütfullah Camii, şimdilerde İmam Camii olarak bilinen Şah Camii burada bulunuyor." diye konuştu. Meydanın bir tarafında da Kayseri Pazarı’nın yer aldığını söyleyen Şahsevendi, "Kayseri Pazarı’nın yapılması ile meydan bugünkü halini almış." dedi.



Şahsevendi, meydanın etrafındaki yapının zemin katının 400 civarındaki mağaza ve atölyeye ev sahipliği yaptığını aktararak, "Mağazalardan elde edilen gelir Şah Camii’nin bütçesi olarak kullanılıyor ve ihtiyaçları gideriliyordu. Üst katlar ise meydanın güzelliği için yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Meydanın farklı zamanlarda farklı amaçlar için kullanıldığına değinen Şahsevendi, burada askeri tatbikatların ve dini törenlerin düzenlendiğini ve meydanın Şah’ın büyüklüğünü göstermek için kullanıldığını sözlerine ekledi.