Nemrut Dağı'nı 6 ayda 61 bin kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlatan ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Biletle girişin yapıldığı ören yeri, nisan-eylül döneminde 61 bin ziyaretçiyi ağırladı.



Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, depremlerde bazı tarihi mekanların zarar gördüğünü, Nemrut Dağı'nın ise afeti hasarsız atlattığını söyledi. Nisan ayı itibarıyla bölgenin ziyarete açıldığını hatırlatan Alkan, şöyle konuştu:



"Nemrut Dağı'nı nisan ayında turizme açtık ve nisan ayından şu ana kadar 61 bin yerli ve yabancı turist burayı ziyaret etti. Bu da şunu gösteriyor; Nemrut Dağı, depremin ardından yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor."



Alkan, 2 bin 150 metre rakımda Kral l. Antiochos'un mezarı ile doğu ve batı teraslarında heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunun ve batışının çok güzel izlendiğini sözlerine ekledi.

