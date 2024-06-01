Nemrut Kalderası doğaseverleri ağırlamaya başladı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası , seyrine doyum olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, havanın ısınması ve yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor.

Doğası, buz mağarası, buhar bacası, zengin bitki ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan kalderaya gelenler, doğayla iç içe zaman geçiriyor, manzayarı fotoğraflıyor. Arkadaşlarıyla Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen Ahmet Karaaslan, merak ettiği için Bitlis'e geldiğini ve tarihi mekanları gezdiğini söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Nemrut Krater Gölü'nü de görmek istediğini anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:



"Türkiye'deki insanlar çok bilmese de birçok ülkeden insanlar gelip buraları geziyor. Çok güzel, seyrine doyum olmayan bir manzara. İnsan bakınca hayretler içinde kalıyor. Herkese tavsiye ederim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizin güzel tarihi mekanlarını herkesin gezmesi gerekiyor."