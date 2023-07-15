Patara'da yılın ilk yavru caretta carettaları denizle buluştu

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde, Antalya Kaş ve Muğla Fethiye sınırlarında yer alan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi' kapsamında 15 Mayıs'tan bu yana kesintisiz yürütülen koruma çalışmaları kapsamında sezonun ilk yavru kaplumbağalarının 12 Temmuz akşamı yuvadan çıkıp denizle buluştuğunu belirtti.



"ERKEN ÇIKMALARI SÜRPRİZ OLDU"



Prof. Dr. Eyup Başkale, mayıs ayı başlarından bu yana yürüttükleri koruma ve izleme çalışmaları sonucunda yılın ilk yavrularının yuvadan çıktığını ve güvenli şekilde denize ulaştığını anlattı. Prof. Dr. Başkale, “Bu bizim için bir sürprizdi. Çünkü daha önceki yılların verileri incelendiğinde bu yıla kadar en erken yavru çıkış zamanının 22 Temmuz'a denk geldiğini görüyoruz. Bu yıl özellikle mayıs ve haziran aylarının serin geçmesi bizleri temmuz ayının sonuna doğru yavru çıkışı olacağına inandırmıştı. Ancak 12 Temmuz gecesi yavruların çıkması bizleri oldukça sevindirdi" dedi.



"2023 YILI ÜREME DÖNEMİNDE YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"



Henüz yuvalama döneminin bitmediğine dikkati çeken Eyup Başkale, “Dişi deniz kaplumbağaları hala yumurtalarını bırakmak için kumsala gelmeye devam ediyor. Mayıs ayı başından bu yana yürüttüğümüz koruma ve izleme çalışmaları sonucunda şu ana kadar sevindirici yuva sayısına ulaştık ve yuvalama dönemi hala devam ediyor. Yuvalama sezonu devam ettiği düşünüldüğünde 2023 yılı üreme döneminin yeni başarılara imza atacağını düşünmekteyim" diye konuştu.