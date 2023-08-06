Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor

"AÇMADIĞIMIZ MOZAİKLER DE BULUNUYOR"

Yapıda önemli kalıntılara ulaşıldığını anlatan Eliüşük, yapıda ön plana çıkan buluntular arasında mozaiklerin olduğunu aktardı.



Eliüşük, "Süsleme özellikleri, mozaiklerin yapının ilk kullanım evresine ait olduğunu gösteriyor. Açmadığımız mozaikler de bulunuyor. Şu anda villanın atrium olarak adlandırdığımız bölümdeki mozaikleri açıyoruz. Bu mozaiklerde madalyonlar içerisinde bozulmuş olsa bile bir kadın figürü ve eşine ait olduğunu düşündüğümüz bir harf görüyoruz. Onun dışında Roma mozaiklerinde gördüğümüz standart motiflerden oluşuyor. Bu mozaikler aşağı yukarı günümüzden 1800 yıl öncesine ait. M.S. 2. yüzyılın sonu veya 3. yüzyılın başlarına tarihleyebileceğimiz özellikler göstermekte" ifadelerini kullandı.

Burada mozaiklerin çıkacağını bildiklerini, öncelikle buraya bir çatı yaparak, mozaikleri koruma altına aldıklarını ifade eden Eliüşük, 2023 yılında mozaikleri açarak bunların konservasyonunu sağlayacaklarını söyledi.