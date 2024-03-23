PTT'den "Sakin Şehirler-4" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sakin Şehirler-4" konulu 120 lira (26x41 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 140 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.



Söz konusu filateli ürünlerin satışıyla birlikte "Ahlat PTT Müdürlüğü/BİTLİS" adresinde "Sakin Şehirler-4 Konulu Sürekli Posta Pulu 22.03.2024 AHLAT" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.