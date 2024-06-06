Restorasyonu süren tarihi cami çalınan çinilerine 20 yıl sonra kavuşuyor

"BİR HAZİNEYİ YENİDEN KAZANMA ANLAMINA GELİYOR"



Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, AA muhabirine, Osmanlı döneminin özgün örneklerinden biri olan caminin aynı zamanda bir Mimar Sinan eseri olarak bilindiğini söyledi.



Caminin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğünü ifade eden Demir, hasarı gidermek ve yapıyı özgün unsurlarıyla tekrar buluşturmak için başlattıkları çalışmanın sürdüğünü belirtti.



Restorasyonun çeşitli üniversitelerden konusunda uzman kişilerden oluşan bilim heyeti gözetiminde sürdüğünü dile getiren Demir, çalışmayı bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.



Tarihi caminin iç duvarlarında yer alan çinilerden 136'sının 2004 yılında çalındığını, bazılarına da zarar verildiğini belirten Demir, "İstanbul'da ele geçirilen 136 çini, Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonucunda camimize geri getirildi. Uzman ekiplerimizce çinilerin konservasyonu yapılıyor. Çiniler, bu işlemlerin sonunda da özgün yerlerine yerleştirilecek. Çalınan çinilerin geri getirilmesi basit bir tamamlama olarak görülmemeli. Bu aynı zamanda tarihi ve kültürel bir bütünlüğün yeniden inşası ve geleneksel bir hazineyi yeniden kazanma anlamına geliyor." dedi.



"DEPREM RİSKİNE KARŞI STATİK GÜÇLENDİRME YAPTIK"



Demir, bu çalışmalarla geçmişin izlerinin günümüze taşınarak gelecekle sağlam bir köprü kurulduğunu ifade etti.



Camide ve çinilerde yürütülen çalışmaların büyük bir titizlikle yapıldığını vurgulayan Demir, "Yapıdaki tüm niteliksiz eklentiler kaldırılarak, olası deprem riskine karşı statik güçlendirmelerimizi yaptık. Üzerindeki boya katmanlarıyla neredeyse algılanması imkansız hale gelen mihrap bölümü açığa çıkartıldı. Dönemin nadide örnekleri olan kepenkler ve revzenler (vitray sanatı) onarılarak hasarları giderildi." diye konuştu.



Demir, tarihi camide yürütülen restorasyonun, bugüne kadar eserde yapılan en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıdığına işaret ederek, çalışmaları ecdat yadigarı eserleri tüm ihtişamı ve sağlamlığıyla geleceğe taşıma hedefiyle yürüttüklerini bildirdi.



Tarihi yapının etrafında da çevre düzenlemesi yapıldığını anlatan Demir, kentin değerlerine sahip çıkarak çinilerin ait olduğu yere geri gelmesine ve yapının restore edilmesine sağladıkları destek ve katkı için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

