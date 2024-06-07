Restorasyonu yapılan Pertevniyal Valide Sultan Türbesi açıldı

Pertevniyal Valide Sultan Türbesi'nin açılışına katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da yer aldı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yazgı, Pertevniyal Valide Sultan'ın en önemli özelliğinin hayırseverliği olduğuna dikkati çekerek, "Pertevniyal Valide Sultan, Aksaray'daki birçok cami, medrese ve hayratlarıyla ünlüdür. Tarihimizdeki en önemli hayırsever kadın figürlerden biri. Burada uzun süredir bir bakım ihtiyacı vardı. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla İstanbul'daki türbeleri özel olarak ele almaya karar verdik" dedi.

İstanbul'daki türbelerin restorasyonuna "Ecdada Saygı, Sanatı İhya" adını verdiklerini aktaran Yazgı, şunları kaydetti:



"Bu türbelerimiz aynı zamanda bir sanat eseridir. Hepsinde çok güzel kalem ve hat işçilikleri var. Bunları bir proje olarak ele aldık. Pertevniyal Valide Sultan Türbesi de bunlardan bir tanesiydi. Bugüne kadar 48 tanesini tamamladık. Uhdemizde 124 tane türbemiz var. Bunun 19'unun ise projelerini tamamladık. Seneye de 24 tanesinin ihalesini yapıp başlatacağız. İnşallah 2026 yılına kadar bu türbelerimizin bakım ve onarımını gerçekleştireceğiz."