Sakarya Nehri kıyısına Türk hakimiyetini simgeleyen anıt yapıldı

350 bin metrekarelik sit alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konağı bulunan kentte, bölgenin geçmişine ışık tutmak amacıyla belediye tarafından ilçenin Türk hakimiyetine girdiği dönemlerde kurulan devletleri simgeleyen 17 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı anıt, Sakarya Nehri kenarında sergileniyor.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceğinin olmayacağını vurgulayarak, özellikle gençlerin tarihini bilmesi, okuması ve araştırmasını önemsediklerini ifade etti.

Şahin, hayata geçirdikleri proje sayesinde tarihi konakları, kaleleri, köprüleri ve çeşmeleri ile eserlerinin yanı sıra anıtlarla Osmaneli'nin Türkiye'de ses getireceğini, tarih turizminde de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geleceğini kaydetti.



Osmaneli'nin, tarihte de önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Şahin, "Osmaneli ilk kez Türk hakimiyetine 1075 yılında giriyor, Anadolu Selçuklularla birlikte. Sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve bugünde Türkiye Cumhuriyeti. Anıtla birlikte bugüne kadar kurulmuş olan tüm Türk devletlerini de burada yaşatmış oluyoruz. Türk Devletleri anıtlarımızla gençlerin geleceğini daha güzel inşa etmelerine katkı sağlayacaktır" dedi.