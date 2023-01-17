Sakin Şehir Göynük'ün tarihi dokusu korunuyor

Bolu'daki Sakin Şehir Göynük'teki tarihi doku restorasyon çalışmalarıyla korunuyor.

Sakin Şehir Göynük'ün tarihi dokusu korunuyor

Eski Osmanlı kasabalarından sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye 'nun Göynük ilçesinin tarihi ve kültürel dokusu, restorasyon çalışmalarıyla muhafaza ediliyor.

Sakin Şehir Göynük'ün tarihi dokusu korunuyor - 1

"13 EV TURİZME KAZANDIRILDI"

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, AA muhabirine, ilçenin, Türkiye nüfusunun yarısına 2,5 saatlik mesafede bulunduğunu, özellikle hafta sonu günübirlik tur yoğunluğu oluştuğunu anlattı. Osmanlı'dan kalan tarihi dokunun korunduğunu aktaran Çankaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle son 1 yılda 13 ev turizme kazandırıldı. Bakanlığa yaptığımız başvuru kabul edilirse Erenler Sokağı'ndaki tescilli evlerin de tamamı restore edilecek" dedi.

Sakin Şehir Göynük'ün tarihi dokusu korunuyor - 2

Çankaya, tarihi evleri restore ettirmek isteyenlerin başvurularının Bakanlık ile yürütülen çalışma kapsamında değerlendirildiğini belirterek, "Akşemseddin Hazretleri Türbesi etrafındaki evlerin restorasyonu yapılmıştı. Biz de tarihi Arasta Çarşısı restorasyonuna başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir kısmı daha yapıldı. Bu yıl programa alınırsa Arasta Çarşısı olarak bilinen Ankara Caddesi'nin tamamını restore etmek istiyoruz" diye konuştu.

Sakin Şehir Göynük'ün tarihi dokusu korunuyor - 3

Yapılan devremülk inşaatları ile de yabancı turist sayısının artacağını düşündüklerine değinen Çankaya, şunları kaydetti:

"Göynük, tarihi, coğrafyası, kültürüyle çok önemli merkez. Yabancı turizme daha açılamadık ama etrafımızdaki devremülkler aktif hale geldiği zaman 2023'te daha aktif olacağız. Ankara, İstanbul ve Bursa'nın tam ortasında olması dolayısıyla Türkiye nüfusunun yarısının 2,5 saatte ulaşabileceği konumda olduğumuz için günübirlik turizmde hafta sonu oldukça yoğunuz."

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