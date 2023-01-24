Sinop Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor

Kenti korumak amacıyla MÖ 7'nci yüzyılda kurulan, UNESCO'nun 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil ettiği Sinop Kalesi ve surları, kent ve ülke turizmine katkı sunuyor. Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birkaç kez onarılarak günümüze kadar gelen tarihi kale ve surlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme hizmet vermeye devam edecek.



BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI



Sinop Kalesi'nin kuzey surlarının dış bölümünde yürütülen restorasyon çalışmalarının, yaz sezonu öncesinde tamamlanması planlanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop'un tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi. Her gelen medeniyetin kente bir anıt bıraktığına işaret eden Süren, tarihi kale ve surların da bu önemli anıtlar arasında bulunduğuna dikkat çekti.



RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONA ERİYOR



Tarihi kale ve surların ülke ve kent turizmine daha uzun yıllar hizmet verebilmeleri için restore edilmelerine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Süren, bu çalışmaların da geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını anlattı. Süren, dört ayrı burçtan oluşan kale ve surların restorasyon sürecinde artık sona yaklaşıldığını belirtti.

SİNOP KALESİ SEMBOLİK BİR DEĞER



Dört kilometre uzunluğundaki tarihi surların turizm açısından önemli değere sahip olduklarını vurgulayan Süren, "Tarihi yapılarımızda 11 burç, 7 kapı var. Bu kapılardan ayakta olan ve geçilebilen Yonca ve Kumkapı bulunuyor. Diğer kapıların da restorasyonlarla turizme kazandırılması çalışmalarımız devam ediyor. Bütün gezginler gittikleri yerlerde sembolik olan değerleri merak ediyor. Bizim de Sinop Kalesi sembolik değerimiz, ziyareti çok olan bir yer" dedi.