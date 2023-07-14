Sinop'taki bazalt kayalıklar turizme kazandırılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, “Doğal oluşumlar neticesinde bugünkü halini alan bazalt kayalıklar, doğal sit alanı ilan edilmiş ve turizmin önemli bir destinasyonu haline gelmiştir. Ziyaret edilebilir halde şu anda ama Milli Parklar tarafından yürüyüş yolları, köprüler ve seyir teraslarının düzenlenmesi ile ilgili proje yürütülüyor. Bizim de il müdürlüğü olarak bilgi ve yön levhalarıyla ilgili çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde, kültür havzası olan, tarihi eserleri, antik dönem yerleşimleriyle Boyabat, Durağan, Saraydüzü havzasına doğa rotası olarak önemli bir değer kazandıracağız. Bu gibi planlamalarımız devam edecek” dedi.



Bazalt kayalıkların tanıtımına gelecek süreçte ağırlık vereceklerini kaydeden Süren, “Bu tabiat harikası jeolojik oluşum, tıpkı dünyada ender olan Hamsilos Fiyordu gibi özel bir yer. Doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları tarafından çok aranan, gezilmek istenen bir turizm destinasyonu. Milli Parklar ile turizmde çekim alanı olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.