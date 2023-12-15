Smyrna Tiyatrosu'nun seyirci girişi ortaya çıkarıldı

Geçidin tiyatroya izleyici giriş ve çıkışlarında kullanıldığını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:



"Bu geçit izleyicinin hem tiyatroya girmesi hem de dışarıya çıkmasına yardımcı olurken orta kademede bulunan oturma sıralarını da taşıyan bir altyapı unsuru. Çift amaçlı yapıldığı anlaşılıyor. Çünkü yerleşkenin batı bölümünde ana kaya olmadığı için bu alt geçidi kemerli, tonozlu bir sistemle inşa ederek izleyicilerin üzerine oturabilecekleri, oturma sıralarını yerleştirmişler. Böylece tiyatronun depremler sırasında batıya doğru yönelmesini engellemeye çalıştıkları anlaşılıyor."

Geçit zemininin, basamaklı ve her bir basamak arasında "sahanlık (merdivende basamaklar arasındaki geniş alan)" olacak şekilde tasarlandığını aktaran Ersoy, bunun giriş ve çıkışlarda izdihamı önlemek amacıyla yapıldığının anlaşıldığını belirtti.



GLADYATÖR DÖVÜŞLERİNE DE SAHNE OLMUŞ

Antik dönemin en önemli etkinliklerinden birinin gladyatör dövüşleri olduğunu kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:



"Batı'da, Avrupa antik kentlerinde genellikle bu amaca dönük birçok arena yapılıyor. Yunanistan ve Anadolu'da ve daha doğuda ise gladyatör dövüşleri için özel yapılmış yapılar olmadığından, tiyatro ve stadyumlar bu amaçla kullanılıyor. Smyrna Tiyatrosu'nun da gladyatör dövüşleri için kullanıldığını yazıtlardan öğrenebiliyoruz."