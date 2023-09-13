Sonbaharın en renkli rotaları

Sonbaharla beraber doğanın renkleri değişip sarı ve kırmızının en sıcak tonlarına bürünüyor. Bu romantik mevsimde içinizdeki doğa aşkı canlanıyor ve siz de böylelikle şehirlerdeki günlük rutininizde genellikle bulamadığınız renkleri yakalamak için yollara düşmek isteyebilirsiniz.
Sonbaharın sıcak renkleriyle kucaklaşmak isteyenler için sarı ve kırmızının en güzel tonlarını sunan yerleri derledik.
Menekşe Yaylası
İzmit’e bağlı Menekşe Yaylası son zamanlarda trekking ya da kamp yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Yürüyüş parkuru, Beştepeler Tabiat Parkı içinde yer alıyor. Menekşe Yaylası’nda doğa öylesine canlı ve güzel ki, yalnızca yürüyüş yapmakla kalmayıp burada kamp kurmak da isteyebilirsiniz.
İğneada Longozu
İğneada Longoz Ormanları Tabiat Parkı, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunuyor. Bol oksijenli havasıyla ciğerlerinizin bayram edeceği bir alan burası. Longoz ormanları, sessizliğin yalnızca kuş sesleriyle kesildiği, kamp tutkunlarını adeta mest eden bir tabiat güzelliği. En ünlüsü Mert Gölü olan 5 ayrı gölün de yer aldığı longoz ormanları bölgesinde Dupnisa Mağarası da görülmesi gereken yerler arasında.
Acarlar Longozu
Acarlar Longozu, Sakarya’nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı niteliğindeki bu eşsiz doğa harikası, birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiş. Longoz ormanları geniş Acarlar Gölü’nü de içine aldığından hava elverdiği sürece gölde tekne ve su bisikleti turları alınabiliyor. Ormanda sülün, çulluk, yaban ördeği gibi çok çeşitli hayvanlar yaşarken, göl ise yayın, kızılkanat, sazan gibi birçok balığa ev sahipliği yapıyor.
Gökçetepe Tabiat Parkı
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı olan Gökçetepe Tabiat Parkı, yazın ziyaretçi bakımından oldukça yoğun olsa da sonbaharda kafa dinlemek isteyenler için ideal bir yer haline geliyor. Gökçetepe, trekking, paintball, zip line, survivor parkuru gibi sportif etkinlikler için birçok alternatif içerdiğinden ailece ya da arkadaşlarla ziyaret etmek için ideal. Denizle bütünleşmiş olan tabiat parkında denizin ve ağaçların mis gibi kokusunu içinize çekerek uzun yürüyüşler yapabilir, dinlenip yenileceğiniz harika bir hafta sonu geçirebilirsiniz.
Kumbağ
Kumbağ, Tekirdağ’a bağlı bir ilçe. Ganos Dağları’nın eteklerine kurulmuş olan bu bölge, balıkçılığın yanı sıra taptaze sebze ve meyvelerin yetiştiği verimli topraklarıyla da ünlü. Yemyeşil doğası ve mis kokulu çam ormanları ile sakin kamp hayatını özleyenler için müthiş bir fırsat sunan Kumbağ’da doğada kalmak yerine beldenin şirin sokaklarını da gezebilirsiniz. Eski taş evler, tarihi taş şaraphane ve masalsı sokakları gezmenin yanı sıra Çamlık Tepesi’ne uzanıp Marmara Adası’nın nefis manzarasını da izleyebilirsiniz.
Cumalıkızık Köyü
Sonbaharın sıcacık renklerini yalnızca dağlarda ya da ormanda yakalayacağınızı düşünmeyin. Bursa’nın Cumalıkızık Köyü, tarihi evleriyle hayatınıza bambaşka renkler katıyor. Uludağ’ın kuzey yamaçlarında yer alan ve tarihi Osmanlı’ya kadar uzanan kızık köylerinden biri olan Cumalıkızık, Bizans dönemine ait kalıntıları da barındırıyor. Tarihi dokunun tümüyle korunmuş olduğu köyde eski hamamlar, camiler, konaklar ve çeşmeleri ziyaret edebilir, daracık sokaklarda dolaşarak eski yapıların güzelliğini seyredebilirsiniz. Kültürel motiflerin sergilendiği dükkanlardan mevsime özel reçellerden satın alabilir, yerel lokantalarda yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.
Kaynak: Brandlifemag
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