Sonbaharın en renkli rotaları

Sonbaharla beraber doğanın renkleri değişip sarı ve kırmızının en sıcak tonlarına bürünüyor. Bu romantik mevsimde içinizdeki doğa aşkı canlanıyor ve siz de böylelikle şehirlerdeki günlük rutininizde genellikle bulamadığınız renkleri yakalamak için yollara düşmek isteyebilirsiniz.



Sonbaharın sıcak renkleriyle kucaklaşmak isteyenler için sarı ve kırmızının en güzel tonlarını sunan yerleri derledik.



Menekşe Yaylası



İzmit’e bağlı Menekşe Yaylası son zamanlarda trekking ya da kamp yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Yürüyüş parkuru, Beştepeler Tabiat Parkı içinde yer alıyor. Menekşe Yaylası’nda doğa öylesine canlı ve güzel ki, yalnızca yürüyüş yapmakla kalmayıp burada kamp kurmak da isteyebilirsiniz.



İğneada Longozu



İğneada Longoz Ormanları Tabiat Parkı, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunuyor. Bol oksijenli havasıyla ciğerlerinizin bayram edeceği bir alan burası. Longoz ormanları, sessizliğin yalnızca kuş sesleriyle kesildiği, kamp tutkunlarını adeta mest eden bir tabiat güzelliği. En ünlüsü Mert Gölü olan 5 ayrı gölün de yer aldığı longoz ormanları bölgesinde Dupnisa Mağarası da görülmesi gereken yerler arasında.

Acarlar Longozu



Acarlar Longozu, Sakarya’nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı niteliğindeki bu eşsiz doğa harikası, birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiş. Longoz ormanları geniş Acarlar Gölü’nü de içine aldığından hava elverdiği sürece gölde tekne ve su bisikleti turları alınabiliyor. Ormanda sülün, çulluk, yaban ördeği gibi çok çeşitli hayvanlar yaşarken, göl ise yayın, kızılkanat, sazan gibi birçok balığa ev sahipliği yapıyor.