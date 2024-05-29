Sular çekilince Alaaddin Keykubad'ın sarayındaki kalıntılar ortaya çıktı

Beyşehir Gölü'nün hemen yanında ve Anamas Dağları'nın eteklerinde, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın emriyle 1236'da inşa edilen Kubadabad Sarayı'nın kalıntılarında 1980'den bu yana kazı çalışmaları sürüyor.



Müzeleri süsleyen göz kamaştırıcı nadide çini eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, her sezonda yeni keşifler heyecan uyandırıyor.

Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman suların çekildiği gölde saraya ait bazı yapılar da su altı çalışmalarıyla tespit ediliyor.



Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, Selçuklu sarayının keşfinin 75'inci yılında kazının sürdüğünü söyledi.



Çeken, Beyşehir Gölü'nde zaman zaman çekilmelerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Su, kanallar vasıtasıyla da çekilmiş. Yağış azlığı ve kuraklık da buna neden oluyor. O sebeple özellikle gölün sığ suları altında, berrak olduğu zamanlarda hava fotoğrafları da keşif imkanı sağlıyor. Fotoğraflarla yapılar tespit ettik. Su altı çalışmalarında beklentimiz yüksek. Kubadabad Sarayı'ndan kuzeye doğru, 'Mındıras Adası' dediğimiz yarımadaya doğru uzayan şerit içerisinde pek çok yapı kalıntısına rastlanıyor. Son yıllarda gölün de çekilmesiyle bunları görebiliyor hale geldik. Bunları tespit ederek tabii ki kültür tarihimize kazandırmak istiyoruz."