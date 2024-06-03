Sümela Manastırı turizm sezonuna yoğun başladı

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı, tamamlanan restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından kapalı odaların da bir bölümünün açılmasıyla yeni turizm sezonuna yoğun başladı.



Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından hem yenilenen yüzü hem de kapalı olan odaların bir bölümünün açılmasıyla kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor.



Yeni turizm sezonuna dolu dolu başlayan ve her geçen gün ziyaretçi sayısı artan Sümela Manastırı, misafirlerine manzaranın yanı sıra trekking, dağ bisikleti, foto safari gibi farklı olanaklar sunuyor.



"Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ile de dikkati çeken Sümela Manastırı, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

"YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR" İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Sümela Manastırı'nın ülkenin ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarının başında yer aldığını söyledi.



Manastırın sezon henüz açılmadan ilgi görmeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, "Sümela Manastırı 2023'te yaklaşık 451 bin ziyaretçi ağırladı. İnşallah 2024 yılını bu rakamların üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Yılın ilk 4 aylık rakamlarına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış gözlemlemekteyiz" diye konuştu. Erdoğan, Sümela Manastırı'na yoğun ilginin sürdüğüne işaret ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hassas ve özverili çalışmaları sonucu, Sümela Manastırı'mızın restorasyon çalışmaları yüzde 100 bitmiştir. Tabii tamamen ziyarete açılmasıyla yoğun ilgiyle karşılaşılmaktadır" dedi.



Kapalı bölümlerin bir kısmının açıldığını, bir kısmının da bu yaz açılacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fresklerin temizlenmesi var. O çalışmalar da mevsimsel ve coğrafi olarak çalışma şartlarının zorluğu da dikkate alındığında, belli zaman dilimi aralıklarına göre yürütülmekte çünkü her dönem çalışılamıyor. Yaz döneminde çalışılıyor. Bakanlığımızın yetkili uzmanlarınca yaz aylarında fresklerin bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor. Bu tabii uzun soluklu süreç. Sonuçta çok yoğun ve titiz bir çalışma."