TCG Anadolu Kocaeli'de ziyarete açıldı

Kıbrıs gazisi Ekrem İşçioğlu (74), bugün hayatının en güzel günü olduğunu dile getirerek, "Bu gemiyi yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. TCG Anadolu çok modern bir gemi. Ordumuza hayırlı olsun" dedi.



Emekli polis memuru Yavuz Demircan (50) ise TCG Anadolu'yu gururla gezdiklerini kaydetti.

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