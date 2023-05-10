"Termal başkenti" Afyon'da tatil yapmanın ayrıcalıkları

AİLE SEYAHATİ İÇİN MÜKEMMEL ADRES

Afyon, aile çıkılacak seyahatler için ise harika bir adres. Ailenizle birlikte doğal kaynakların iyileştirici gücünden yararlanabilir, Afyon Kalesi, Frig Vadisi ve Ayazini Antik Kenti başta olmak üzere pek çok tarihi ve kültürel merkezi ziyaret edebilir ve bölgenin yöresel lezzetlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Afyonkarahisar'ı ziyaret etmek ve şehrin tadını çıkarmak isteyenlere Afyon merkezde bulunan Ng Afyon, unutulmaz ve yenilikçi bir deneyim yaşatıyor.

