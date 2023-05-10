"Termal başkenti" Afyon'da tatil yapmanın ayrıcalıkları

Tarih boyunca Hititler, Frigyalılar ve Roma İmparatorluğu gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Afyon, kültürel zenginlikleriyle ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri. Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde bulunan Afyon, bir medeniyet hazinesi olmasının yanı sıra "termal başkenti" olmasıyla da dikkat çekiyor.
Türkiye'nin dört bir yanıdan Afyonkarahisar'a ulaşım sağlamak mümkün. İstanbul'a yaklaşık 5 saat uzaklıkta olan Afyon'a ister özel aracınızla ister otobüsle gidebilir, şehrin güzelliklerinden yararlanabilirsiniz.
TERMAL SULARIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ
Afyon, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğal kaynaklardan yararlanmak isteyen tatilciler için de harika bir adres. Karasal iklimin yaşandığı şehirde bulunan doğal kaynaklar, termal turizmin gelişmesine olanak sağlıyor.
Afyon kaplıcaları, sağlık ve termal turizmi için oldukça önemli bir konuma sahip. Şehir merkezinde bulunan tesisler ve otel işletmeleri, doğal kaynaklardan şifa bulmak isteyenlere zengin bir deneyim sunuyor. Romatizma başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan termal sular, hem iyileştirici hem de gençleştirici etkiye sahip.
AİLE SEYAHATİ İÇİN MÜKEMMEL ADRES
Afyon, aile çıkılacak seyahatler için ise harika bir adres. Ailenizle birlikte doğal kaynakların iyileştirici gücünden yararlanabilir, Afyon Kalesi, Frig Vadisi ve Ayazini Antik Kenti başta olmak üzere pek çok tarihi ve kültürel merkezi ziyaret edebilir ve bölgenin yöresel lezzetlerinin tadını çıkarabilirsiniz.
Afyonkarahisar'ı ziyaret etmek ve şehrin tadını çıkarmak isteyenlere Afyon merkezde bulunan Ng Afyon, unutulmaz ve yenilikçi bir deneyim yaşatıyor.
Doğanın içinde unutulmaz bir tatil deneyimi sunan Ng Afyon oteli, termal turizmin başkenti Afyon'da misafirlerini rahatlamaya ve doğal kaynaklarını tadını çıkarmaya davet ediyor.
"Hayali Bile Güzel" mottosuyla yola çıkan Ng Afyon, bedensel ve zihinsel sağlığı destekleyen Wellness Spa'sı, kapalı-açık termal havuzları ve masaj uygulamalarıyla misafirlerine yenilenme vadediyor.
Ng Afyon, çocuklara sunduğu özel alanları, balon turu, açık büfe ve A la Carte restoranı ve yürüyüş rotalarıyla ailelerin birlikte kalite zaman geçirmesine olanak sağlıyor.