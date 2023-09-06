Tokat’taki Sebastapolis Antik Kenti kazılarında iki bin yıllık Roma yolu bulundu

Sebastapolis’teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait iki bin yıllık yol bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Akın Temur başkanlığında süren kazıların sona erdiğini belirten Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, “Sebastapolis Antik Kenti, ilçemizin ortasında çift sur ile çevrili, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşim alanıdır. Şu anda bizi heyecanlandıran en önemli olay Roma dönemine ait iki bin yıllık yolun bulunmuş olmasıdır. Sebastapolis Antik Kenti iki bölümden oluşuyor, kilise ve hamam bölümü. Şu anda da hamam bölümündeyiz” dedi.