Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı (Doğu Ekspresi ne kadar, bilet nasıl alınır?)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.

Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak.

Yolculardan büyük ilgi gören, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara’dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmekte.



Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22.20’de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğun tek yönünü yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR?



Trenin biletleri ise seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.

2022-23 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olark belirlenmiş. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor.

Doğu ekspresinde ise örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı 339 TL. Standart pulman fiyatı ise 189 TL.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi biletleri, seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.



Biletler, TCDD online e-bilet sistemi ya da mobil uygulama üzerinden alınabilir.