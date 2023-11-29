Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği’nin zirvesi gerçekleşti

Konuşmasında markalaşma konusuna da değinen Narin, ulusal ve uluslararası markaların konaklama işletmeciliğinde daha fazla yer almasının sektörün büyümesine katkı yapacağının altını çizdi. Narin ayrıca Türkiye’nin turizm işletmeciliğinde rüştünü ispatladığını ve hemen her segmentte misafirlerini ağırladığına dikkat çekti. TTYD üyelerinin Türkiye’de bugüne kadar yapılan 120 milyar ABD dolarlık yatırımın yarısını gerçekleştirdiğini vurgulayan Oya Narin, turizmyatırımcılarının yeni ve daha iyi ürünlerle ülke turizmini yukarıya çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.



TIF2023’ün TIF2023’ün açılışında konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turizmin ülkemiz için stratejik sektör olarak belirlendiğini vurgulayan Nadir Alparslan, turizmin Türkiye için potansiyele sahip olduğunu ve turizmi 12 aya yaymanın mümkün olduğunu ifade etti. Alparslan ayrıca turizm yatırımları için mevzuat değişikliklerine de değindi ve bu konudaki çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. Konuşmasında tanıtım çalışmalarına da yer veren Alparslan, bugün Türkiye’nin 200 ülkede tanıtım yaptığını aktardı.

TIF2023’te görüşlerini açıklayan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol konuşmasında turizmin Türkiye için önemini anlattı. Özgür Burak Akkol Türkiye’nin turizmde sahip olduğu potansiyele vurgu yaparak Türkiye’nin turizmde büyüme sürecinde markalaşmanın kritik olduğunu, markalaşma stratejisi için ise Türkiye’nin değerleri ve coğrafi konumunun kritik olduğunu vurguladı.

YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN TÜRKİYE’NİN DÖRT DEĞER ÖNERİSİ

TIF2023’ün açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatrım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise Türkiye’nin krizlere dayanıklılığını vurguyarak, bu konunun yabancı yatırımcılar için çok önemli olduğunu ve yatırımcıların Türkiye’nin bu yönünden çok etkilendiklerini belirtti. Polat, Türkiye’yi yabancı yatırımcılara tanıtırken kullandıkları en önemli argumanların Türkiye’nin yılda ortalama yüzde 5,4 büyümesi, nitelikli işgücü, Türkiye’nin reform ajandası ve altyapı ile lojistik üssü özelikleri olduğunu vurguladı.



TURİZM YATIRIMLARI İÇİN GYO MODELİ ÖNEMLİ

TIF2023’ün açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör de kurum olarak görevlerinin finansla sınırlı olmadığını söyledi. Güngör şu ifadeleri kullandı: “Bize düşen görev, turizm sektörüne gerekli desteği vermek. Bunun içinse bireysel ve kurumsal yatırımcılara yatırım bulma konusunda yardımcı oluyoruz” Borsa İstanbul’da 19 turizm şirketinin işlem gördüğünü kaydeden Güngör, finansmana erişim konusunda GYO modelinin önemine dikkat çekti. Güngör bu sayede halkın da bu modelle elde edilen gelirden faydalanabileceğini aktardı. TIF2023’ün açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de etkinliği takip edeceğini ve TIF2023’te ortaya çıkacak yol haritasını hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti.



TIF2023’TE DİKKAT ÇEKEN OTURUMLAR

TIF2023’te turizm ekosistemini çeşitli yönleriyle ele alan panel ve oturumlar düzenlendi. Alanında en deneyimli isimlerin katılarak görüşlerini paylaştığı bu oturumlar TIF2023 katılımcıları ve medya tarafından ilgiyle takip edildi. Bu oturumlarda konusunda uzman en üst düzey kanaat önderleri tarafından derinlemesine ele alınan konu başlıkları ise şöyle oldu:



Havayollarının Geleceği ve Turizm

Turizm Yatırımlarının, Gayrimenkullerinin ve Uluslararası Markalarınn Geleceği: Modeller ve Fırsatlar

Türkiye’de Yatırım Vizyonu

Turizm Sektörü İçin Sanat, Dijital ve Sosyal Medya Çalışmaları

Markalar, Mimarî Trendler ve Destinasyonlar

Sermaye Piyasalarında Turizmin Pozisyonu, Dünya ve Türkiye

Franchise Avantajları ve Girişimcilere Sağladığı Katma Değer

Türkiye Turizminde Yeni Yaklaşımlar: Gayrimenkul Modelleri

Türk Turizm Markaları İçin Uluslararası Yol Haritası: Zorluklar ve Fırsatlar

Türk Turizmine Yeni Bir Nefes: Lüks Termal ve Sağlık Turizmi Birlikteliği

Küresel Ekonomik ve Parasa Trendler: Yatırımcı Seçenekleri ve Stratejileri

Turizm Yaşam

Turizminin Yumuşak Gücü (soft-power)