Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarını çekiyor.

Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı - 1

Havanın ısınması ve karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale, havadan görüntülendi.

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