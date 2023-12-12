Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

YOLCULAR SEYAHATTEN MUTLU

Yolcularından Murat Demirkova, ailesi ile Antalya'dan geldiğini belirterek, "Doğu Ekspresi'ndeki atmosferi görmek için bu yolculuğu yaptık. Meşakkatli bir yolculuktu. Ancak Sayın Bakan'ımızın bizleri uğurlaması, burada Sayın Vali'mizin bizleri sıcak şekilde karşılaması, güler yüzleri ve ikramlarıyla adına yakışır bir şekilde can Erzincan kardeşliği karşılamaları, tüm yorgunluğumuzu bizlere unutturdu." diye konuştu.



Başak İbikoğlu, Doğu Ekspresi ile rüya gibi bir yolculuk yaptıklarını anlattı. Doğu Ekspresi ile güzergah üzerindeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade eden İbikoğlu, şunları aktardı:

"Özellikle sabah erken saatlerinde güneşin doğması ve göl kenarında seyahat etmemiz çok güzel bir manzaraydı. Herkese tavsiye ediyorum. Benim çok ertelediğim bir seyahatti. Bizleri Erzincan'da güler yüzlü ve çok güzel bir şekilde karşıladılar. Seyahatimiz çok güzel geçiyor."



Yolculara, karşılama töreninin ardından tren garındaki stantlarda yöresel ürünlerden ikram edildi. Yolcular, halk oyunları gösterisini izledi, ekiple halay çekti. Mola veren yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarında gezinti yapacak.

