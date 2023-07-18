Zeus Tapınağı restorasyonla dünya turizmine kazandırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeus Lepsynos Tapınağı'nın ayağa kaldırılması için restorasyon çalışması sürdürülüyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, kentte yürütülen çalışmalarda kalıntıları gün ışığına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Euromos Antik Kenti'nde ağırlıklı olarak 12 ay tapınakta çalışmaların devam ettiğini belirten Kızıl, tapınak içinde ve çevresindeki yapıların numaralandırılıp belgelendiğini kaydetti.

TAPINAKTAKİ BETON YIĞINTILARI BERTARAF EDİLDİ

Euromos'un konumu itibarıyla Anadolu'nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını ifade eden Kızıl, antik kentin Karya'nın önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti.



Kızıl, "İnşallah kısa bir sürede bu tapınağın restorasyonunu tamamlayarak hem ülkemiz kültür mirasına hem de dünya kültür mirasına çok önemli bir eser kazandırmış olacağız. Tapınaktaki beton yığıntıları bertaraf ettik" diye konuştu.

